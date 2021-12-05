В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице и Подмосковье из-за гололедицы продлили желтый уровень погодной опасности до 7 декабря. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

"Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве и Подмосковье до 12:00 вторника, 7 декабря", – говорится в сообщении.

До этого ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что 7 декабря город накроют сильные снегопады, выпадет до 20% декабрьской нормы осадков.

Также научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни температура воздуха в Москве будет держаться в минусовой зоне, причем такой фон будет сохраняться как в ночные, так и в дневные часы. Исключение составит лишь вторник, 7 декабря, когда температура будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса.