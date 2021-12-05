Москвичей предупредили о снеге и гололедице в воскресенье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В воскресенье, 5 декабря, в столице ожидается облачная погода со снегом и гололедицей. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, днем в Москве температура воздуха будет составлять от –1 до –3 градусов. А в ночь на понедельник столбик термометра опустится до –7 градусов.

Ветер ожидается небольшой, с порывами от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 747 миллиметров ртутного столба.

В Московской области температура в воскресенье также будет колебаться в пределах 1–3 градусов мороза. В ночь на понедельник похолодает до –6 градусов.

Ранее метеорологи продлили в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности из-за гололеда. Предупреждения в столичном регионе действуют до 13:00 6 декабря.

В столичном Дептрансе призывают водителей по возможности пересесть на общественный транспорт из-за скользких дорог. Тем, у кого подобной возможности нет, напоминают о важности соблюдения безопасной дистанции и скоростного режима.