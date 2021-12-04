В Москве продлили желтый уровень погодной опасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Желтый уровень опасности из-за гололеда продлили в Москве и области до понедельника, 6 декабря. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

"В Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности. Гололедица", – отмечается в сообщении.

В Гидрометцентре уточнили, что предупреждения в столичном регионе действуют до 13:00 6 декабря.

Ранее жителей столицы попросили пересесть на общественный транспорт из-за гололедицы. Остальных водителей призвали соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефоны.