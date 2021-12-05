Синоптик предупредил о похолодании в Москве с 10 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
С пятницы, 10 декабря, в Москве ожидается понижение температуры до минус 10 градусов Цельсия, погода в столичном регионе приобретет устойчивый зимний характер, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом сообщает ТАСС.
Он пояснил, что в ближайшие дни температура воздуха в городе будет держаться в минусовой зоне, причем такой фон будет сохраняться как в ночные, так и в дневные часы. Исключение составит лишь вторник, 7 декабря, когда температура будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса.
"Будет умеренная зимняя погода, однако с пятницы прогнозируется понижение температуры. Ночные температуры будут уже 10–15 градусов мороза, а днем – минус 7–10 градусов. Это уже такая серьезная зима", – сказал Вильфанд.
Он отметил, что снежный покров, который успеет образоваться к этому времени, сохранится до весны. Синоптик уточнил, что сегодня в разных районах Москвы он составляет от 5 до 10 сантиметров.
"Теперь снежный покров будет постоянно увеличиваться. Правда, в ближайшие несколько дней особенно значительные осадки не прогнозируются", – заключил Вильфанд.
Как сообщалось, в воскресенье, 5 декабря, в столице ожидается облачная погода со снегом и гололедицей. По прогнозам синоптиков, днем в Москве температура воздуха будет составлять от минус 1 до минус 3 градусов. А в ночь на понедельник столбик термометра опустится до минус 7 градусов.
В столичном Дептрансе призывают водителей по возможности пересесть на общественный транспорт из-за скользких дорог. Тем, у кого подобной возможности нет, напоминают о важности соблюдения безопасной дистанции и скоростного режима.
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