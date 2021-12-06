Метеорологи предупредили о самой холодной за последние 30 лет зиме в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Нынешняя зима может стать самой холодной за последние 30 лет в РФ на фоне глобального потепления. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на Европейский погодный центр.

"Чем теплее становится планета, тем более интенсивнее, разрушительней становятся явления. 50 лет назад количество стихийных явлений на Земле было в пять раз меньше, чем сейчас", – отметили в центре.

Там объяснили, что из-за потепления меняется динамика полярного вихря, она становится более изменчивой и менее устойчивой. В итоге арктическая воздушная воронка может "расколоться", и тогда запертый в ней воздух обрушится, например на Сочи или Париж: температура воздуха опустится до -50 градусов, а световой день сократится до 3–4 часов.

Метеорологи не исключают, что экстремальные холода могут случиться уже этой зимой, в январе – феврале. Вместе с ними придут и снежные бури.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что с пятницы, 10 декабря, в Москве ожидается понижение температуры до -10 градусов Цельсия, погода в столичном регионе приобретет устойчивый зимний характер. Снежный покров, который успеет образоваться к этому времени, сохранится до весны.

