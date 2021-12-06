Столичных водителей призвали отказаться от личного транспорта в непогоду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичных водителей призвали отказаться от личного транспорта 7 декабря в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщил Дептранс Москвы.

Синоптики прогнозируют, что в ночь на вторник город накроет сильный снегопад. Ожидается ветер, образование гололедицы и ухудшение видимости до 500 метров. Самые сильные метели прогнозируются с 09:00 до 15:00.

"Движение в течение дня будет сильно осложнено. Рекомендуем водителям завтра отказаться от поездок на личном транспорте и пользоваться городским. Если перенести поездку нельзя, отложите ее на более позднее время – после 20:00 на дорогах будет свободнее", – говорится в сообщении.

В ведомстве также попросили водителей быть внимательными – соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что 7 декабря в Москве ожидается сильнейший снегопад за послевоенную историю.

Такого снегопада в этот день не было с 1949 года. Тогда в осадкомеры базовой метеостанции ВДНХ попало 12,7 миллиметра осадков, что до сих пор является рекордным показателем за всю послевоенную историю.

Тишковец добавил, что за сутки, по модельным оценкам, может выпасть около пятой части от месячной нормы осадков – от 9 до 14 миллиметров.

В Росгидромете, в свою очередь, полагают, что 7 и 8 декабря в Москве может выпасть до 16 миллиметров осадков, что составляет около 29% от декабрьской нормы в 56 миллиметров. По оценке метеорологов, такое развитие событий ожидает москвичей с вероятностью 95%.

Ранее Тишковец сообщал, что в ближайшие дни город накроют сильные снегопады, выпадет до 20% декабрьской нормы осадков. Таким образом, сугробы в Москве образуются на две недели раньше нормы в соответствии с климатическим графиком.

К настоящему моменту в столичном регионе высота снежного покрова в некоторых районах Москвы достигла 8–16 сантиметров. Последний раз больше 10 сантиметров снега к этому времени выпадало в 2018 году. Тогда толщина снежного покрова составила 13 сантиметров. А в 1990 и 2015 годах к 6 декабря снега в столице не было вовсе.

За обстановкой в городе в непрерывном характере следят городские службы. Специалисты оценивают состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

