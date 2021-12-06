Синоптик назвал причину ожидающегося сильного снегопада в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Циклон, надвигающийся на Москву с юго-запада, станет причиной сильнейшего снегопада в столице. Об этом рассказал РИА Новости руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"При этом с востока движется антициклоническое образование. Воздушные массы будут перемещаться, будет хорошо выраженный поток теплых воздушных масс и усиление ветра до 15 метров в секунду. Так как воздушные массы идут с юга, то они насыщены влагой, поэтому москвичей ожидает большое количество осадков", – сказал Вильфанд.

По словам синоптика, снег будет идти в течение ночи, его количество составит от 4 до 6 сантиметров.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что 7 декабря в Москве ожидается сильнейший снегопад за послевоенную историю. По словам синоптика, в этот день может выпасть до 14 миллиметров осадков.

В Росгидромете, в свою очередь, полагают, что 7 и 8 декабря в Москве может выпасть до 16 миллиметров осадков, что составляет около 29% от декабрьской нормы – 56 миллиметров. По оценке метеорологов, такое развитие событий ожидает москвичей с вероятностью 95%.

Высота снежного покрова в некоторых районах Москвы уже достигла 8–16 сантиметров. Последний раз больше 10 сантиметров снега к этому времени выпадало в 2018 году. Тогда толщина снежного покрова составила 13 сантиметров. А в 1990 и 2015 годах к 6 декабря снега в столице не было вовсе.

За обстановкой в городе в непрерывном характере следят городские службы. Специалисты оценивают состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

