На Москву надвигается мощный снегопад

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
С утра вторника, 7 декабря, Москву и Подмосковье накроют обильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
По прогнозу синоптиков, снегопад в столице сохранится до утра среды, 8 декабря. Кроме того, в городе ожидаются сильная гололедица и налипание мокрого снега. Температура воздуха составит от -3 до +1 градуса.
В Росгидромете полагают, что 7 и 8 декабря в Москве может выпасть до 16 миллиметров осадков, что составляет около 29% от декабрьской нормы – 56 миллиметров. По оценке метеорологов, такое развитие событий ожидает москвичей с вероятностью 95%.
В столице и Подмосковье из-за гололедицы объявлен желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 12:00 7 декабря.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец также сообщал, что в ближайшие дни город накроют сильные снегопады, выпадет до 20% декабрьской нормы осадков. Таким образом, сугробы в Москве образуются за две недели до нормы в соответствии с климатическим графиком.
Тем временем в столичном регионе высота снежного покрова в некоторых районах Москвы достигла 8–16 сантиметров. Последний раз больше 10 сантиметров снега к этому времени выпадало в 2018 году. Тогда толщина снежного покрова составила 13 сантиметров. А в 1990 и 2015 годах к 6 декабря снега в столице не было вовсе.
На Москву надвигается снежный циклон
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