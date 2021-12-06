Синоптик предупредил о метеокачелях в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В течение недели в Москве будут наблюдаться метеокачели. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Во вторник, 7 декабря, температура воздуха в столице в дневные часы поднимется до +2 градусов и не опустится ниже 0. При этом на следующий день циклон сместится на восток, что спровоцирует северный ветер и похолодание.

"К вечеру среды прогнозируется -7…-10 градусов. Дальше похолодание будет продолжаться. Холодная погода сохранится до субботы включительно. Но в субботу снова пойдет смена воздушных масс. На воскресенье мы ждем оттепель, прогнозируется 0 градусов", – пояснил Варакин.

Синоптик также уточнил, что обильный снегопад, прогнозируемый в столице, продлится до 8 декабря, после этого осадки ослабнут и сойдут на нет к 10 декабря. Снег прогнозируется и в выходные, но в меньших количествах.

По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, 7 декабря в Москве ожидается сильнейший снегопад за послевоенную историю. В этот день может выпасть до 14 миллиметров осадков.

В свою очередь, в Росгидромете полагают, что 7 и 8 декабря в Москве может выпасть до 16 миллиметров осадков, что составляет около 29% от декабрьской нормы – 56 миллиметров. По оценке метеорологов, такое развитие событий ожидает москвичей с вероятностью 95%.

В департаменте транспорта Москвы призвали водителей отказаться от личного транспорта 7 декабря в связи с ухудшением погодных условий. Видимость может снизиться до 500 метров.

