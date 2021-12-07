Более 10 тыс единиц уборочной техники ликвидируют последствия снегопада в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

К ликвидации последствий снегопада в Москве привлечены 10 тысяч единиц техники и 71 тысяча специалистов, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Задействовано необходимое количество роторной, снегоуборочной, погрузочной и другой техники, средств малой механизации, бригад ручной уборки. Снег вывозится на снегосплавные пункты", – говорится в сообщении.

Городские службы в 16:00 проведут механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус сообщил, что во вторник, 7 декабря, в Москве может выпасть четверть месячной нормы осадков. По его словам, снег временами будет становиться мокрым, возможно его налипание на провода и ветки деревьев.

В свою очередь, в Росгидромете полагают, что 7 и 8 декабря в Москве может выпасть до 16 миллиметров осадков, что составляет около 29% от декабрьской нормы – 56 миллиметров. По оценке метеорологов, такое развитие событий ожидает москвичей с вероятностью 95%.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что снегопад в столице закончится во второй половине дня. Ему на смену придет мокрый снег. Синоптик уточнил, что за время снегопада высота снежного покрова в столице увеличилась на 4 сантиметра и составила примерно 20 сантиметров.

В департаменте транспорта Москвы призвали водителей отказаться от личного транспорта в связи с ухудшением погодных условий. Видимость может снизиться до 500 метров.

В столичном регионе также продлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение действует до 22:00 среды, 8 декабря.

