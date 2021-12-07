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Общество

08:33

Четверть месячной нормы осадков может выпасть в Москве

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Во вторник, 7 декабря, в Москве может выпасть четверть месячной нормы осадков. Об этом в беседе с ТАСС рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, столица окажется под властью приближающегося с юго-запада циклона. Температура воздуха составит -1...+1 градус в Москве и -2...+2 градуса – в Подмосковье.

Снег временами будет становиться мокрым, возможно его налипание на провода и ветки деревьев. Не исключено и образование гололедицы. Порывы ветра будут достигать 5–10 метров в секунду.

"Сегодня столица окажется под влиянием циклона с юго-запада. Погода будет облачной, будут снегопады, местами переходящие в мокрый снег", – сказал синоптик.

Как сообщает портал "Метеоновости", с 2 часов ночи 7 декабря Москву накрыл снегопад, к 6 утра в столице выпало порядка 3 миллиметров осадков.

"Снег в городе продолжается, количество осадков будет увеличиваться", – говорится в сообщении.

Уточняется, что минувшей ночью наиболее сильным снегопад был в ЮАО и Зеленограде, там выпало 5 миллиметров осадков.

По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, 7 декабря в Москве может выпасть до 14 миллиметров осадков.

В свою очередь, в Росгидромете полагают, что 7 и 8 декабря в Москве может выпасть до 16 миллиметров осадков, что составляет около 29% от декабрьской нормы – 56 миллиметров. По оценке метеорологов, такое развитие событий ожидает москвичей с вероятностью 95%.

В департаменте транспорта Москвы призвали водителей отказаться от личного транспорта в связи с ухудшением погодных условий. Видимость может снизиться до 500 метров.

Из-за непогоды городские службы работают в усиленном режиме. До начала снегопада в городе провели противогололедную обработку дорог и тротуаров, после чего техника начала механизированное подметание с повторной противогололедной обработкой. Цикл работ будет повторяться при необходимости.

В столичном регионе также продлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение действует до 22:00 среды, 8 декабря.

Сильнейший снегопад обрушится на Москву в ночь на 7 декабря

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