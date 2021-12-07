Водителей попросили пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На Москву обрушился сильнейший снегопад. Большое количество снега на дорогах значительно затрудняет движение, из-за чего уже сейчас заторы в Москве оцениваются в 8 баллов. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

"Просим пользоваться городским транспортом для поездок по городу в течение дня... <...> Это поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы города и провести противогололедную обработку дорог", – говорится в публикации.

Под властью циклона

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Ожидается, что снег продлится в столице до 21:00. По прогнозу синоптика Михаила Леуса, во вторник в Москве может выпасть четверть месячной нормы осадков. Город окажется под властью приближающегося с юго-запада циклона. Температура воздуха составит -1...+1 градус. Снег временами будет становиться мокрым, возможно его налипание на провода и ветки деревьев. Не исключено и образование гололедицы.

По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, 7 декабря в Москве может выпасть до 14 миллиметров осадков.

В Росгидромете, в свою очередь, полагают, что 7 и 8 декабря в Москве может выпасть до 16 миллиметров осадков, что составляет около 29% от декабрьской нормы – 56 миллиметров. По оценке метеорологов, такое развитие событий ожидает москвичей с вероятностью 95%.

В центре погоды "Фобос" сообщили, что высота снежного покрова в разных районах Москвы за ночь выросла до 13–21 сантиметра, количество выпавших осадков составило от 4 до 8 миллиметров. По прогнозам синоптика, 7 декабря может стать самым снежным с 1949 года.

"За день 7 декабря осадков прибавится еще в среднем на 5–8 миллиметров, этот день может приблизиться к рекордной для этой даты декабря отметке", – отмечается в сообщении.

Коммунальные службы следят за обстановкой в городе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Коммунальные службы переведены в круглосуточный режим работы. В городе дежурят аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, энергетикам дано указание выделить необходимое количество резервных генераторов.

По всей Москве продолжаются работы по очистке дорог от снега. Повторно провести механизированное подметание проезжей части и тротуаров планируется в 16:00 и в 23:00, однако при необходимости частоту уборки увеличат.

Особое внимание специалистами уделяется пешеходным зонам, территориям вблизи остановок общественного транспорта, станций метро и МЦК и железнодорожных станций, а также социальным объектам и парковкам.

Движение в городе

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Больше всего движение затруднено в центре Москвы, на Садовом и Третьем транспортном кольце, на МКАД, а также в местах проведения дорожных работ, в частности на Рижской эстакаде, в районе дома 98 на Нижегородской улице и дома 47 по Волгоградскому проспекту.

На фоне непогоды заметно выросли цены на поездки в такси. Так, например, поездка по маршруту от улицы Правды до Белорусского вокзала, маршрут до которого занимает около 10 минут, обойдется в более чем 500 рублей за эконом-вариант, при этом ждать машину придется 12 минут.

Между тем за поездку от "Белорусской" до Манежной площади придется уже заплатить почти 900 рублей за самый бюджетный вариант, а ждать автомобиль – больше 15 минут. В обычный день эти поездки стоили бы минимум в два раза дешевле.

В МЖД тем временем сообщили, что снегопад не повлиял на курсирование поездов в столичном регионе, движение осуществляется в штатном режиме. В настоящее время на линии работают 20 единиц специальной техники – снегоуборочных, снегоочистительных машин. Спецтехника курсирует по специальному графику, не создавая помех пассажирскому движению. Кроме того, в уборке снега задействованы около 2 тысяч железнодорожников.

В столичных аэропортах также работают в интенсивном режиме. В аэропорту Домодедово сообщили "Интерфаксу", что в условиях снегопада проводят дополнительные мероприятия для обеспечения безопасности полетов: очищают взлетно-посадочные полосы, чтобы не допустить образования гололеда, и проводят противообледенительную обработку самолетов.

В департаменте транспорта Москвы призвали водителей отказаться от личного транспорта в связи с ухудшением погодных условий. Видимость может снизиться до 500 метров.

Общественный транспорт столицы продолжает работать в штатном режиме: затруднений нет в движении автобусов, электробусов и трамваев, метро, МЦК и МЦД, а также пригородных электропоездов, отметили в Дептрансе. В метро задействовали дополнительно 500 сотрудников для уборки снега, а всего более 2 тысяч сотрудников очищают снег у вестибюлей и на открытых станциях метрополитена, транспортно-пересадочных узлах МЦК. Также в работе задействованы 20 снегоуборочных машин.