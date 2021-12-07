Синоптик предупредила о погодной лихорадке в Европейской России

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В ближайшие дни жителей центра Европейской России ожидает погодная лихорадка, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

По ее словам, оттепели сменятся похолоданием, после чего спустя короткое время снова наступит потепление, при этом снег будет совмещаться с дождем.

"В Московской области сильные осадки прогнозируются 7 декабря. Но из-за того, что днем потеплеет до +3 градусов, они будут преимущественно в виде мокрого снега", – приводит слова Паршиной "Российская газета".

Самым холодным днем недели, отметила синоптик, станет четверг, 9 декабря. Дневные температуры составят -8...-10 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +3 градусов. К выходным потеплеет до +3 градусов.

В Гидрометцентре также добавили, что во вторник, 7 декабря, в Тверской, Ярославской, Костромской, Калужской и Владимирской областях ожидается сильный снег.

"В Ивановской области сильный снег. 7–8 декабря в Курской области ожидается сильный дождь, ночью сильные осадки в виде снега и мокрого снега", – рассказала Паршина.

В Москве в течение недели будут наблюдаться так называемые метеокачели. Об этом ранее рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По словам синоптика, во вторник, 7 декабря, температура воздуха в столице в дневные часы поднимется до +2 градусов и не опустится ниже 0. При этом на следующий день циклон сместится на восток, что спровоцирует северный ветер и похолодание.