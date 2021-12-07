Москвичей призвали пересесть на городской транспорт из-за непогоды

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт в час пик, а автомобилистам отложить поездки на более позднее время из-за непогоды. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.
"С самого утра движение в городе плотное. Вечером загруженность дорог может вырасти до 9 баллов. На дорогах большое количество снега, что сильно затрудняет движение транспорта и влияет на трафик. Низкие скорости и ДТП также осложняют движение", – говорится в сообщении.
Основные затруднения наблюдаются в центре столицы, на ТТК, МКАД и в местах проведения работ, в том числе на проспекте Мира, Нижегородской улице и Волгоградском проспекте. При этом в Дептрансе добавили, что общественный транспорт работает в штатном режиме.
К ликвидации последствий снегопада в Москве привлечены 10 тысяч единиц техники и 71 тысяча специалистов. Городские службы проводят механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.
Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус сообщил, что во вторник, 7 декабря, в Москве может выпасть четверть месячной нормы осадков. По его словам, снег временами будет становиться мокрым, возможно его налипание на провода и ветки деревьев.
В свою очередь, в Росгидромете полагают, что 7 и 8 декабря в Москве может выпасть до 16 миллиметров осадков, что составляет около 29% от декабрьской нормы – 56 миллиметров. По оценке метеорологов, такое развитие событий ожидает москвичей с вероятностью 95%.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что во второй половине дня начнется мокрый снег. Синоптик уточнил, что за время снегопада высота снежного покрова в столице увеличилась на 4 сантиметра и составила примерно 20 сантиметров.
"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 7 декабря
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