Психолог рекомендовала родителям не занимать детей учебой в каникулы

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В новогодние каникулы дети должны отдыхать от учебы, рассказала кандидат психологических наук, клинический психолог, доцент кафедры возрастной психологии имени профессора Обуховой факультета психологии образования МГППУ Юлия Кочетова. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По ее словам, детям нужно отводить время на свободную деятельность.
"Если нагрузка на ребенка слишком сильная, и у него не находится свободного времени на то, чтобы позаниматься тем, чем он хочет сам, то психологическое напряжение будет расти, в результате чего может снижаться учебная мотивация, нарушаться отношения в коллективе или дома. Поэтому важно, чтобы у ребенка было время на отдых, на то, чтобы он мог позаниматься именно тем, чем хочет в данную минуту сам", – рассказала Кочетова.
Психолог рекомендовала родителям использовать новогодние каникулы для выстраивания взаимоотношений с детьми. В качестве примера она привела совместный отдых, прогулки, игры, катание на лыжах и коньках.
Ранее преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко рассказала, что интровертам необходимо планировать период новогодних праздников с учетом "дней тишины", требующихся для восстановления сил.
Она пояснила, что наличие плана позволит получить "подзарядку" в те моменты, когда это необходимо, не дожидаясь, когда человек будет полностью вымотан.
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