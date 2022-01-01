Психолог посоветовала интровертам запланировать "дни тишины" на новогодних каникулах

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Интровертам необходимо планировать период новогодних праздников с учетом "дней тишины", требующихся для восстановления сил. Такую рекомендацию Агентству "Москва" дала практикующий психолог, преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко.

"Прежде всего, интровертам следует распланировать эти даты, точки пространства, где они смогут, условно говоря, "подзарядить батарейки". Должно быть совершенно четкое планирование, в какой день и куда они пойдут или поедут, когда создадут так называемые "дни тишины" – или дни, когда их никто не будет беспокоить", – рассказала специалист.

Она пояснила, что наличие плана позволит получить "подзарядку" в те моменты, когда это необходимо, не дожидаясь, когда человек будет полностью вымотан.

Пономаренко также посоветовала выбирать для прогулок места, где нет больших скоплений людей. По мнению психолога, безопасными будут походы в книжные магазины и музеи современного искусства. Интровертам, живущим в Москве, гулять лучше в маленьких переулочках в центре города.

"Достаточно поизучать карту – с помощью панорамных снимков там показаны места, где есть дух старой Москвы, тихий центр, без иллюминаций и посторонних лиц", – заключила специалист.

Ранее доктор психологических наук Марина Розенова рассказала, какие привычки нужно завести каждому человеку в новом году. По словам специалиста, сразу после пробуждения нужно делать небольшую растяжку для бодрости. В течение дня стоит уделять внимание физической активности, больше бывать на свежем воздухе и не забывать пить воду. Составлением планов психолог также рекомендует заниматься днем, а не ночью. А перед сном лучше подумать о чем-то приятном.