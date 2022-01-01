Психотерапевт назвала способы, чтобы новогодние желания сбылись

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Россиянам рассказали, как сделать, чтобы новогодние желания осуществились. Рассуждениями на эту тему поделилась психотерапевт Анна Стори в беседе с агентством "Прайм".

Эксперт объяснила, что самым сложным для человека является определение с целями своих желаний.

"Чтобы понять, чего вам действительно хочется (а не положено хотеть, или друзья советуют), желательно на время отключить логическое мышление, чтобы добраться до глубин вашего подсознания", – посоветовала Стори.

После этого стоит проработать план, необходимый для реализации пожеланий, продолжила специалист.

"Очень важно разделить планы грандиозных свершений на небольшие конкретные шаги – иначе ваша новая жизнь так и останется недоступной фантазией", – считает Стори.

Психотерапевт порекомендовала прислушиваться к своему внутреннему голосу, который может стать причиной нереализованных планов.

Ранее психолог Надежда Акимова рассказывала, как правильно составить список желаний на Новый год.

Эксперт порекомендовала провести "мозговой штурм". По ее словам, это поможет понять, чего человек хочет в действительности.