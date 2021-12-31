Уходящий год был непростым, но сделал россиян сильнее – Медведев

16:55
Уходящий год был полон потрясений, однако благодаря этому россияне стали сильнее, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем новогоднем поздравлении. Обращение к стране он опубликовал на своей странице в Facebook.
"Уходящий год тоже оказался крайне непростым. Сложностей и потрясений нам хватило с лихвой. Мы вместе противостояли проблемам, с которыми столкнулось все человечество. <...> Наши люди ни раз доказывали, что умеют любить, сопереживать, помогать и даже жертвовать собой ради других. Этот опыт сделал нас сильнее, он навсегда останется с нами", – сказал политик.
Замглавы Совбеза добавил, что, несмотря на все трудности, в 2021 году было место и хорошему. По его словам, россияне сильны своим единством, отзывчивостью и стремлением к проявлению своих лучших качеств. Медведев пожелал, чтобы наступающий 2022 год был лучше для каждого жителя страны, наполнил их жизнь радостью и счастьем.
"Крепкого вам здоровья и счастья, успехов и благополучия, пусть все будет хорошо. С Новым годом!" – заключил Медведев.
Ранее жители Камчатки и Чукотки посмотрели новогоднее поздравление Владимира Путина. Глава государства отметил, что главная цель властей заключается в повышении благосостояния и доходов россиян. Он подчеркнул, что в преддверии праздника всех людей объединяет надежда на добрые перемены.
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