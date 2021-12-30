Дед Мороз поздравил детей и взрослых с Новым годом

Дед Мороз из Великого Устюга поздравил детей и взрослых с Новым годом. Главный зимний волшебник страны пожелал россиянам счастья, крепкого здоровья, надежных друзей и исполнения заветных желаний. Видеопоздравление размещено на его странице в соцсети "ВКонтакте"

"Пусть Новый год подарит вам веру в свои силы, чудеса и исполнение заветных желаний. Мечтайте, воплощайте мечты в жизнь. Уверенно идите к своей цели. Будьте заботливы и участливы, не забывайте, что каждый из вас способен украсить наш мир своими добрыми делами. Пусть в ваших сердцах никогда не будет вьюг и метелей", – сказал волшебник.

Ранее Дед Мороз из Великого Устюга рассказал о самых необычных подарках, которые у него попросили дети на Новый год. К списку таковых он отнес корову, мотокультиватор, абонемент в бассейн и русалочий хвост.