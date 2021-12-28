Дед Мороз рассказал о самых необычных подарках, которые просили дети на Новый год

Фото: Агентство "Москва"

Дед Мороз из Великого Устюга рассказал о самых необычных подарках, которые у него попросили дети на Новый год. Об этом главный зимний волшебник страны сообщил на пресс-конференции в Москве, передает ТАСС.

"В Ростове-на-Дону дети просили для мамы корову и мотокультиватор для земли", – сказал Дед Мороз.

К списку необычных подарков он также отнес абонемент в бассейн и русалочий хвост для девочки из Перми.

Дед Мороз добавил, что и сам в этом году получил весьма необычный подарок: рисунок настоящего ядерного реактора.

Ранее сообщалось, что самыми желанными подарками для детей в этом году оказались новые игрушки, встреча с Дедом Морозом и домашние животные. Об этом свидетельствуют данные опроса онлайн-ретейлера "Самокат" и международной школы программирования "Алгоритмика".