Названы популярные новогодние костюмы для детей

Фото: depositphotos/photographmd

Самыми популярными детскими костюмами для новогоднего утренника оказались наряды снежинок, принцесс и снеговиков. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование сервиса "Авито".

Родители стали приобретать костюмы снежинок для своих детей на 93% чаще, чем годом ранее. Популярность снеговиков выросла на 58%, а снежинок – на 51%. В топ наиболее востребованных также попали наряды зайца, пирата, гнома, волка, лисы и мушкетера.

Помимо этого, растет популярность костюмов персонажей мультфильмов. Например, наряжаться в героев "Щенячьего патруля" дети стали на 76% чаще, а в героев мультика "Холодное сердце" – на 63% чаще. Востребованными остаются и супер-герои, в частности Человек-паук и Супермен.

В целом оказалось, что детские костюмы для Нового года стали покупать на 54% чаще, чем в 2020 году.

Ранее аналитики назвали наиболее популярные новогодние подарки для детей. Чаще всего российские дети получают на праздник конструкторы Lego. Также в числе востребованных позиций машинки Hot Wheels, куклы L.O.L и Barbie, бластеры Nerf.

