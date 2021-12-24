Психолог рассказал, как выбрать подарки на Новый год

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Специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов рассказал Москве 24, на что следует обратить внимание при выборе подарков к Новому году.

Первым правилом, которому надо следовать при подборе презентов, является обдуманность. Специалист советует заранее составить список тех, кого планируется обрадовать сюрпризом, а также определить бюджет для каждого конкретного человека. Для этого необходимо правильно расставить приоритеты, а также по возможности приобрести подарки заранее.

Также, по словам Хакимова, следует соблюдать персональный подход, подбирая подарки, исходя из вкусов и потребностей каждого адресата. Прагматичных людей порадует электроника и подарочные карты, ценителей ярких впечатлений и саморазвития – билет на квест или в театр. Кроме того, стоит брать в расчет и хобби человека, которого вы хотите порадовать.

В случае если подарок планируется вручить хорошо знакомому человеку, важно хорошо ориентироваться в его предпочтениях. Для этого можно понаблюдать за его домашней обстановкой или просто спросить, что бы он хотел получить.

Хакимов добавил, что подарок также может быть средством выражения чувств и служить своеобразным посланием для человека. Учитывая это, можно существенно облегчить задачу выбора презента, отметил эксперт. Также следует помнить, что безделушка в виде символа года, преподнесенная в подарок неосознанно, может испортить отношения.

Ранее россияне рассказали, сколько готовы потратить на новогодний подарок ребенку. Большинство респондентов – 61% – выразили готовность заплатить за подарок больше 3 тысяч рублей. Еще примерно треть опрошенных хотели бы уложиться в сумму от 1 до 3 тысяч рублей.