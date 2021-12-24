Психолог рассказал, как выбрать подарки на Новый год

Фото: depositphotos/stokkete
Специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов рассказал Москве 24, на что следует обратить внимание при выборе подарков к Новому году.
Первым правилом, которому надо следовать при подборе презентов, является обдуманность. Специалист советует заранее составить список тех, кого планируется обрадовать сюрпризом, а также определить бюджет для каждого конкретного человека. Для этого необходимо правильно расставить приоритеты, а также по возможности приобрести подарки заранее.
Также, по словам Хакимова, следует соблюдать персональный подход, подбирая подарки, исходя из вкусов и потребностей каждого адресата. Прагматичных людей порадует электроника и подарочные карты, ценителей ярких впечатлений и саморазвития – билет на квест или в театр. Кроме того, стоит брать в расчет и хобби человека, которого вы хотите порадовать.
В случае если подарок планируется вручить хорошо знакомому человеку, важно хорошо ориентироваться в его предпочтениях. Для этого можно понаблюдать за его домашней обстановкой или просто спросить, что бы он хотел получить.
Хакимов добавил, что подарок также может быть средством выражения чувств и служить своеобразным посланием для человека. Учитывая это, можно существенно облегчить задачу выбора презента, отметил эксперт. Также следует помнить, что безделушка в виде символа года, преподнесенная в подарок неосознанно, может испортить отношения.
Ранее россияне рассказали, сколько готовы потратить на новогодний подарок ребенку. Большинство респондентов – 61% – выразили готовность заплатить за подарок больше 3 тысяч рублей. Еще примерно треть опрошенных хотели бы уложиться в сумму от 1 до 3 тысяч рублей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: