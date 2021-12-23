В Москве вырос спрос на аренду искусственных елок

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Спрос на аренду искусственных елок в Москве вырос на 11% в период с 15 ноября по 1 декабря, рассказал Москве 24 руководитель отдела маркетинга "Авито Услуг" Иван Чулков. Специалист посоветовал не затягивать с арендой новогоднего дерева.





Иван Чулков руководитель отдела маркетинга "Авито Услуг" С каждым днем декабря цена за аренду становится все выше. В ноябре посуточная аренда елки в Москве стоила от 300 до 600 рублей в зависимости от ее длины и объема. А с 1 декабря цены выросли уже в два раза.

Еще одним из трендов наступающих праздников стали услуги новогодних декораторов. C 15 ноября по 1 декабря 2021 года спрос на них в Москве вырос на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Мастера смогут не только нарядить елку и повесить несколько снежинок и гирлянд, а сделать настоящую новогоднюю сказку с фотозоной в гостиной, искусственным снегом на окнах, вязаными носочками на стенах и даже светодиодной подсветкой на балконе или на участке дома", – говорится в сообщении.

В попытке поднять новогоднее настроение москвичи стали на 36% чаще искать фотографов и студии в аренду для тематической фотосессии. Цена зависит от продолжительности съемки и дополнительных услуг. В среднем за час съемки придется заплатить от трех тысяч рублей за человека. За это время профессиональный фотограф с опытом работы от пяти лет сделает от 70 до 100 качественных фотографий.

Помимо этого, москвичи в преддверии Нового года стали чаще заказывать у кулинаров пряники и другие десерты.

Ранее россияне рассказали, что носки, кружки и свечи являются самыми нежеланными подарками на Новый год. Наиболее часто неудачными подарками на Новый год респонденты называли ненужные или неподходящие предметы гардероба (5%).

В список вошли не только носки, но также футболки и халаты. Вторую строчку в антирейтинге подарков заняли сувениры. 4% опрошенных признались, что не любят получать в подарок свечи, статуэтки – символы года, магниты и брелоки.

