Москвичам рассказали, как законно подзаработать в новогодние праздники

Декабрь – традиционный месяц повышенных трат – подарки близким и родным, новогодний стол, походы на концерты и другие праздничные мероприятия. Рассказываем, где можно подзаработать в новогодние каникулы и нужно ли сообщать о дополнительном доходе в место постоянной работы.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новогодние вакансии

В социальном комплексе Москвы предложили жителям столицы подзаработать в новогодние праздники. Для этого горожанам посоветовали обратиться в Московскую службу занятости. В службе занятости "Моя работа" сообщили, что самыми "новогодними" профессиями остаются Дед Мороз и Снегурочка.

Также в декабре наметился повышенный спрос на официантов, поваров, декораторов, фотографов, артистов, организаторов мероприятий и их помощников. Ранее в ноябре центр занятости "Моя карьера" предложил москвичам более 500 вакансий для подработки в новогодние праздники.





Ирина Швец директор центра занятости "Моя карьера" Время перед новогодними праздниками – самая горячая пора для тех, кто хочет найти временную работу или частичную занятость с достойной оплатой труда. Наши специалисты отобрали самые привлекательные предложения в крупных компаниях и организациях города.

Соискателям предложили вакансии продавца на новогодней ярмарке, бариста, оператора проката на катке, мерчандайзера, компаньона для пожилых людей, аккаунт-менеджера, тьютора, ассистента преподавателя кибершколы, выгульщика собак, оператора call-центра, комплектовщика, курьера.

Сколько можно заработать в новогодние каникулы

Эксперты сервиса "Авито Работа" в беседе с Москвой 24 рекомендовали тем, кто хочет подработать в новогодние праздники, обратить внимание на вакансии для соискателей без опыта и специальности, с ежедневной или еженедельной оплатой, а также неполным или свободным графиком.





пресс-служба "Авито Работа" При выборе подработки стоит просчитать время на отдых, иначе из-за накопленной усталости 10 января не захочется возвращаться на свое постоянное рабочее место.

Центр "Моя карьера" предложит более 500 вакансий для подработки в новогодние праздники

Для работы на новогодних ярмарках компании охотно берут кандидатов без опыта, рассказали в сервисе. Зарплата продавцов обычно складывается из фиксированной части и процентов с реализации товара и составляет за один день минимум 2 000 рублей. Можно подобрать разные варианты для такой подработки: продавать новогодние игрушки в празднично оформленном домике, экопродукцию на островках в торговых центрах, сувениры на открытом прилавке на улице. За счет большого числа вакансий временную работу будет легко найти рядом с домом.

На "Авито" есть вакансия няни с проживанием с 30 декабря по 9 января для девочки 2-х лет. "Добpoe и внимательное отношение к ребенку, развивашки, обучение первичным навыкам. Уборка своей комнаты, территории для еды и игр ребенка", – говорится в объявлении. За эту подработку обещают заплатить 20 тысяч рублей. Местом работы указан Свободный проспект на востоке Москвы.

В праздничные дни вырастает и без того высокий спрос на курьеров, подчеркнули в "Авито Работе". "Работодатели компенсируют курьерам затраты на проезд и мобильную связь, обеспечивают формой и термосумками, организуют комнаты отдыха, перечисляют ежедневные выплаты, даже если нет заказов", – отметили в сервисе. Заработки пеших курьеров могут достигать 3 500 рублей, а для тех, кто доставляет заказы на автомобиле, это минимальная сумма за полный день.

На сервисе "Работа.ру" есть вакансия упаковщика шоколадных конфет в коробки на конвейере в подмосковном Климовске. Платить обещают ежедневно, опыт работы не требуется, а за 5 смен будет выходить 9 тысяч рублей.

Почти треть сотрудников планирует отработать в новогодние праздники от одного до трех дней, поделились с Москвой 24 результатами опроса в сервисе "VK Работа". При этом 17% респондентов будут заняты все новогодние праздники.





пресс-служба "VK Работа" За время каникул 42% работников планируют выручить от 5 до 10 тысяч рублей, 30% – от 10 до 20 тысяч рублей, 20% – от 25 до 40 тысяч рублей, а 8% – более 40 тысяч рублей.

Одна из самых популярных подработок – Дед Мороз и Снегурочка. Чаще других ими подрабатывают менеджеры, администраторы и курьеры. Также среди представителей профессий, которые готовы попробовать себя в роли новогодних волшебников, – продавцы, водители, операторы, уборщики, консультанты, кассиры и разнорабочие. Согласно результатам проведенного исследования, на такой подработке можно получить примерно 2 000 рублей за час. Больше всего за такие услуги просят курьеры – около 3 700 рублей за час, а меньше всего получается заработать кассирам – около 1 200 рублей в час.



Фото: Москва 24/Александр Авилов

Как не дать себя обмануть

Член Ассоциации юристов России Марина Астаева рассказала Москве 24, что для временной подработки следует оформить специальный договор. Например, это может быть срочный трудовой договор по совместительству.

Также работник может оформить гражданско-правовой договор на выполнение работ или услуг. В этом документе следует указать предмет договора, срок выполнения и стоимость, отметила юрист.

Оформить дополнительный заработок можно также, получив статус самозанятого, добавила Астаева.





Марина Астаева член Ассоциации юристов России У работника нет обязанности сообщать или "спрашивать разрешения" у своего работодателя, чтобы трудиться в свободное от основной работы время, если на это нет отдельного "запрета" в договоре.

Правда, представителям некоторых профессий, все же запрещено работать по совместительству, отметила юрист. Это касается несовершеннолетних граждан, а также тех, чья работа связана с вредными и опасными условиями труда.

В любом случае с дополнительного дохода придется заплатить налог, сказала член Ассоциации юристов России. Его размер зависит от того, какой договор заключили.

"НДФЛ составляет 13%, его удерживает и перечисляет в налоговый орган работодатель, или заказчик по гражданско-правовому договору", – сказала юрист.

При статусе самозанятого размер такого налога для работника составит 4%, заключила Астаева.

Ранее назвали самые высокооплачиваемые вакансии декабря. Одной из них оказалась должность коммерческого директора в столице. Успешному кандидату обещают зарплату от полумиллиона рублей.

