Москвичам рассказали, как дополнительно заработать в новогодние праздники

Фото: пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Жителям столицы рассказали, как дополнительно заработать в новогодние праздники. Об этом сообщает телеграм-канал социального комплекса Москвы.

В декабре фиксируется большой спрос на вакансии ивент-менеджера, официанта, повара, декоратора, помощника организаторов праздников, фотографа и артистов. Однако самой востребованной подработкой в текущем месяце остается работа Дедом Морозом и Снегурочкой.

Чаще всего новогодними героями подрабатывают менеджеры, администраторы и курьеры. Также среди представителей профессий, которые готовы попробовать себя в роли новогодних волшебников, – продавцы, водители, операторы, уборщики, консультанты, кассиры и разнорабочие.

Ранее стали известны самые высокооплачиваемые вакансии декабря. Одной из них стала должность коммерческого директора в Москве. Успешному кандидату обещают зарплату от 500 тысяч рублей.