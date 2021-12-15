Москвичам рассказали, как дополнительно заработать в новогодние праздники

Фото: пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
Жителям столицы рассказали, как дополнительно заработать в новогодние праздники. Об этом сообщает телеграм-канал социального комплекса Москвы.
В декабре фиксируется большой спрос на вакансии ивент-менеджера, официанта, повара, декоратора, помощника организаторов праздников, фотографа и артистов. Однако самой востребованной подработкой в текущем месяце остается работа Дедом Морозом и Снегурочкой.
Чаще всего новогодними героями подрабатывают менеджеры, администраторы и курьеры. Также среди представителей профессий, которые готовы попробовать себя в роли новогодних волшебников, – продавцы, водители, операторы, уборщики, консультанты, кассиры и разнорабочие.
Ранее стали известны самые высокооплачиваемые вакансии декабря. Одной из них стала должность коммерческого директора в Москве. Успешному кандидату обещают зарплату от 500 тысяч рублей.
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