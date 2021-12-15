Стало известно, кто чаще всего подрабатывает Дедом Морозом и Снегурочкой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Часто Дедом Морозом и Снегурочкой подрабатывают менеджеры, администраторы и курьеры. Это следует из результатов исследования, проведенного сервисом для поиска работы и сотрудников "VK.Работа" и сервисом объявлений "Юла", сообщает Life.ru.
Также среди представителей профессий, которые готовы попробовать себя в роли новогодних волшебников, – продавцы, водители, операторы, уборщики, консультанты, кассиры и разнорабочие.
Согласно результатам проведенного исследования, на такой подработке можно получить примерно 2 000 рублей за час. Больше всего за такие услуги просят курьеры – около 3 700 рублей за час, а меньше всего получается заработать кассирам (около 1 200 рублей в час).
Эксперты сервисов также посчитали, за сколько часов работы могут окупиться расходы на подработку детским волшебником. Аренда костюма на "Юле" стоит около 980 рублей в сутки, покупка обойдется дороже – от 1 800 до 4 000 рублей. Таким образом, чтобы выйти в плюс в среднем нужно будет отработать аниматором около двух часов.
Ранее стало известно, что в России средний ценник на услуги Деда Мороза в ноябре 2021 года по сравнению с прошлым годом вырос на 15%. Руководитель отдела маркетинга компании Иван Чулков рассказал, что стоимость этой услуги начинается с 1 500 рублей за час. Самые дорогие ценники на приглашение волшебников наблюдаются в Екатеринбурге (1 750 рублей), Санкт-Петербурге (2 000 рублей), Москве (2 200 рублей), Махачкале (2 500 рублей).
Москвичей предупредили о новогодних мошенниках
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