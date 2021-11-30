Россиян предупредили о возможном росте мошенничества с услугами Дедов Морозов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Рост мошенничества с предложениями по услугам вызова артистов, в частности, Дедов Морозов, прогнозируется в России в предпраздничный период. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone.

Как объяснили специалисты, для обмана злоумышленники используют поддельные фишинговые сайты. На них мошенники размещают якобы выгодные предложения по приглашению Деда Мороза и Снегурочки.

Эксперты подчеркивают, что часто цены на таких объявлениях оказываются значительно ниже рыночных.

"При заказе на фишинговом сайте вы отправляете предоплату через онлайн-кассу. Естественно, никакой Дед Мороз к вам не приходит. Часто такие сайты таргетируют на жертв в социальных сетях или с помощью контекстной рекламы, а также распространяют в спам-рассылках", – заявил директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин.

Специалист советует заказывать подобные услуги только на официальных сайтах event-агентств. Для проверки необходимо удостовериться в наличии префикса HTTPS в адресной строке, а также в отсутствии опечаток в названии фирмы.

Эксперты также не рекомендуют переходить по ссылкам контекстной рекламы, которая появляется на различных сайтах. Подобные объявления часто используются злоумышленниками для привлечения жертв на фишинговый ресурс.

Ранее эксперт "Лаборатории Касперского" по кибербезопасности Дмитрий Галов рассказал об опасности праздничных открыток в WhatsApp. Сообщалось, что подобные сообщения при определенных условиях могут заразить смартфон получателя.