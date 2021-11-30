Россиян предупредили о возможном росте мошенничества с услугами Дедов Морозов

03:30
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Рост мошенничества с предложениями по услугам вызова артистов, в частности, Дедов Морозов, прогнозируется в России в предпраздничный период. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone.
Как объяснили специалисты, для обмана злоумышленники используют поддельные фишинговые сайты. На них мошенники размещают якобы выгодные предложения по приглашению Деда Мороза и Снегурочки.
Эксперты подчеркивают, что часто цены на таких объявлениях оказываются значительно ниже рыночных.
"При заказе на фишинговом сайте вы отправляете предоплату через онлайн-кассу. Естественно, никакой Дед Мороз к вам не приходит. Часто такие сайты таргетируют на жертв в социальных сетях или с помощью контекстной рекламы, а также распространяют в спам-рассылках", – заявил директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин.
Специалист советует заказывать подобные услуги только на официальных сайтах event-агентств. Для проверки необходимо удостовериться в наличии префикса HTTPS в адресной строке, а также в отсутствии опечаток в названии фирмы.
Эксперты также не рекомендуют переходить по ссылкам контекстной рекламы, которая появляется на различных сайтах. Подобные объявления часто используются злоумышленниками для привлечения жертв на фишинговый ресурс.
Ранее эксперт "Лаборатории Касперского" по кибербезопасности Дмитрий Галов рассказал об опасности праздничных открыток в WhatsApp. Сообщалось, что подобные сообщения при определенных условиях могут заразить смартфон получателя.
За 2020 год россияне потеряли 10 миллиардов рублей из-за кибермошенников
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: