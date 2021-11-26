Эксперт рассказал об опасности праздничных открыток в WhatsApp

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Эксперт "Лаборатории Касперского" по кибербезопасности Дмитрий Галов рассказал об опасности праздничных открыток в WhatsApp. По его словам, они могут заразить смартфон получателя при определенных условиях. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Сама картинка вряд ли может нести угрозу. Но если вместе с картинкой-файлом в описании будет текстовое сообщение со ссылкой, то это уже повод быть внимательнее", – рассказал Галов.

По его словам, бывают случаи, когда под видом какого-либо архива с изображениями или другими файлами пользователям в мессенджерах пытались отправлять вредоносное ПО. В этом случае файл будет иметь название похожее на название файла, за которым пользователь ожидает увидеть картинку.

Галов пояснил, что на самом деле это исполняемые файлы, за которыми скрываются вредоносные программы.

Ранее специалисты Check Point Software Technologies предупредили о новом способе мошенничества. По их словам, для кражи криптовалюты с кошельков россиян киберпреступники начали использовать рекламные сервисы Google.

С помощью инструмента Google Ads мошенники размещают рекламу, чтобы она была первой в выдаче по поисковым запросам, связанным с криптовалютными кошельками.

