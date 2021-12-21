Названы популярные новогодние подарки для детей

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Чаще всего российские дети на Новый год получают конструкторы Lego. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование сервиса объявлений "Юла" и Райффайзенбанка.

Кроме того, 6% родителей отдают предпочтение машинкам Hot Wheels, еще 5% покупают куклы L.O.L и Barbie. При этом роботы-трансформеры и бластеры Nerf приобретают 2–3% родителей.

Согласно данным аналитиков, в декабре продажи игрушек увеличиваются на 40%. В 2021 году родители потратили на подарки детям на 28% больше, чем годом ранее. В Челябинске чек вырос на 46%, в Екатеринбурге – на 40%, в Новосибирске – на 36%, в Москве – на 34%. Самые большие суммы тратят в столице (в среднем 4,4 тысячи рублей), самые скромные – в Казани (1,4 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что большинство российских родителей готовы потратить на новогодний подарок ребенку более 3 тысяч рублей. В этом году подарки родителей совпадают с теми, которые ожидают получить их дети.

