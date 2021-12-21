Названы популярные новогодние подарки для детей

10:23
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Чаще всего российские дети на Новый год получают конструкторы Lego. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование сервиса объявлений "Юла" и Райффайзенбанка.
Кроме того, 6% родителей отдают предпочтение машинкам Hot Wheels, еще 5% покупают куклы L.O.L и Barbie. При этом роботы-трансформеры и бластеры Nerf приобретают 2–3% родителей.
Согласно данным аналитиков, в декабре продажи игрушек увеличиваются на 40%. В 2021 году родители потратили на подарки детям на 28% больше, чем годом ранее. В Челябинске чек вырос на 46%, в Екатеринбурге – на 40%, в Новосибирске – на 36%, в Москве – на 34%. Самые большие суммы тратят в столице (в среднем 4,4 тысячи рублей), самые скромные – в Казани (1,4 тысячи рублей).
Ранее сообщалось, что большинство российских родителей готовы потратить на новогодний подарок ребенку более 3 тысяч рублей. В этом году подарки родителей совпадают с теми, которые ожидают получить их дети.
Москвичи рассказали, сколько готовы потратить на подарки на Новый год
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: