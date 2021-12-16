Дизайнеры интерьера рассказали о необычных украшениях к Новому году

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Украсить квартиру к Новому году можно с помощью лапника и веток, композиции из елочных шаров, новогоднего текстиля и грамотно подобранного света. Об этом дизайнеры интерьера сервиса "СберУслуги" рассказали РИА Новости.
По словам экспертов, если квартира небольшая и елка займет в ней много места, то ее можно заменить.
"Ветки хвойных деревьев придадут пространству атмосферу новогоднего настроения и подарят запах леса и праздника. Обычно выбирают ветки пихты, ели, сосны, нобилиса (датской пихты)", – подчеркнули дизайнеры.
При украшении елки специалисты посоветовали придерживаться единой цветовой гаммы. Начинать наряжать елку лучше всего с гирлянд, а после переходить к игрушкам. При этом длина гирлянды должна быть примерно в три раза больше высоты новогодней ели.
Расставляя элементы декора в доме или квартире, также стоит соблюдать правила единообразия, объединив весь декор одним цветом или тематикой. Размещение украшений на разной высоте позволит равномерно заполнить пространство.
Украшения, сделанные собственными руками, бумажные гирлянды или декор из шишек станут уникальными деталями новогоднего интерьера. Дизайнеры отметили, что елочные шары можно разместить в неглубоких вазах, добавив туда ветки хвойного дерева или эвкалипта.
В создании нужной атмосферы помогут свечи или одноцветная гирлянда, которую можно растянуть по книжной полке, повесить на стене или положить в прозрачную вазу.
Эксперты также рекомендовали использовать новогодний текстиль во время украшения праздничного стола.
Ранее специалисты рассказали об идеальной сервировке новогоднего стола. По их словам, на праздничном столе должны быть кипенно-белая скатерть, приборы из столового серебра, а также ваза с живыми цветами. При подаче холодных, горячих закусок, салата и основного горячего блюда необходимо подготовить четыре комплекта приборов.
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