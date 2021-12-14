Астролог назвала лучшие цвета одежды для встречи Нового года

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Астролог Ольга Архангельская рассказала, в чем нужно встречать 2022 год и каких правил придерживаться, сообщает газета "Известия".
Эксперт напомнила, что предстоящий год по восточному календарю выпадает на Голубого (Черного) Водяного Тигра. По ее словам, он обещает быть энергичным, поэтому лучше направить все силы в созидательное русло, быть смелыми и решительными при достижении своих целей.
Архангельская также отметила, что тигр не любит несправедливости, поэтому она призвала не обижать тех, кто слабее. Кроме того, суть этого зверя в царственности, поэтому он не переносит конкуренции. В связи с этим специалист советует встретить Новый год не в кричащих и ярких цветах, а отдавать предпочтение песочным, голубым, золотистым, бирюзовым, коричневым, синим и черным оттенкам.
В западной стороне дома можно поставить небольшой декоративный фонтан с подсветкой. Еще лучше, если там будет изображение или статуэтка тигра, отметила специалист.
На праздничный стол надо поставить лучшую посуду. Сервировать стол нужно не вычурно, но обязательно изысканно и с шиком. Из меню лучше исключить говядину, морепродукты, острые приправы и соусы, газированные напитки, корейскую кухню, крупы, злаки и рыбу. Отдать предпочтение в новогоднюю ночь лучше мясу курицы, индейки, кролика, гуся, барашка, а также фруктам и овощам. Блюда желательно запекать, жарить на гриле или подавать в сыром виде.
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