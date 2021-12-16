Врач назвала самые вредные ингредиенты новогодних салатов

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Врач антивозрастной медицины, нутрициолог Айгуль Фазлыева рассказала Москве 24, что во время новогоднего застолья лучше исключить из рациона полуфабрикаты, колбасные изделия, а также крабовые палочки, в которые обильно добавляют консерванты, сахар, красители и вредные ингредиенты.
"Все традиционные новогодние салаты обычно заправляются майонезом. Лучше приготовить домашний вариант этого соуса или заменить его на йогурт без добавок. Блюдо будет не менее вкусным", – пояснила Фазлыева.
По мнению эксперта, если, например, без традиционной селедки под шубой совсем не обойтись, то следует использовать "экологичные" способы приготовления блюда. Например, засолить сельдь дома.
Она отметила, что новогодние блюда во время праздника употребляются практически одновременно – это усугубляет вредное воздействие на организм. Кроме того, во время застолья не рекомендуется запивать продукты холодными компотами, соками, газированными напитками или алкоголем. Такие нарушения режима питания провоцируют обострение различных заболеваний желудочно-кишечного тракта, вызывают отеки, становятся причиной увеличения веса.
"Пусть в новогоднюю ночь будет много зелени, овощей и фруктов. Клетчатка, которая входит в их состав, не даст вам съесть лишнего, окажет благотворное действие на кишечник, поможет усвоению мясных блюд", – пояснила эксперт.
Нутрициолог подчеркнула, что на праздничный стол лучше поставить блюда, состав которых известен на 100%. Перед новогодней трапезой врач также рекомендовала выпить стакан горячей воды с лимоном и имбирем – это повысит выработку пищеварительных соков, благодаря чему пища хорошо усвоится.
Ранее терапевт, диетолог Ольга Лушникова рассказала, что привычка есть по ночам является не признаком голода, а последствием эмоционального дискомфорта. Человек в таких случаях лезет в холодильник из-за чувства тревоги, по причине обид и разочарований. Еда же приносит не только насыщение, но и успокоение, удовольствие, повышает настроение, отметила эксперт.
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