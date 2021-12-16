Эксперты рассказали об идеальной сервировке новогоднего стола

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На праздничном столе должна быть кипенно-белая скатерть, приборы из столового серебра, а также ваза с живыми цветами, сообщают РИА Новости опрошенные эксперты.

"Если мы хотим засервировать стол по высшему пилотажу, как в Букингемском дворце, как в королевских или президентских семьях, нужно следовать следующим правилам: это должна быть кипенно-белая скатерть, посеребренные или приборы из столового серебра, также в качестве декора желателен фарфор", – рассказала президент национальной ассоциации экспертов по этикету и протоколу (НАДЭП) Альбина Холгова.



По ее словам, существует еще один нюанс, на который стоит обратить внимание. При подаче холодных, горячих закусок, салата и основного горячего блюда необходимо подготовить четыре комплекта приборов, а именно по числу блюд.

Специалист уточнила, что приборы необязательно должны быть из одного набора, однако вилка и нож должны быть одинаковыми. Также на стол следует поставить воду, под которую ставится отдельный бокал.

"Если мы видим на столе один бокал, значит, будет только вода. Если у нас будет еще алкогольный напиток, значит, добавляется еще один бокал. Следовательно, если у нас будет под каждое блюдо разный напиток, количество бокалов у нас увеличивается", – пояснила эксперт.

Для праздничного стола тканевые салфетки нужно подбирать под цвет скатерти. Из этикета следует, что их необходимо сложить прямоугольником и разместить слева от подстановочной тарелки.

Касаемо живых цветов при сервировке, "шапка" цветов должна быть либо выше глаз гостей, либо ниже, чтобы не закрывать собеседников друг от друга. Неплохо разместить на столе канделябр, считает Холгова.

Эксперт по современному этикету Татьяна Баранова, в свою очередь, уточнила, что при всей своей оригинальности и праздничности сервировка стола должна быть проведена по стандартным правилам: ножи следует расположить справа от тарелки, а вилки, наоборот, – слева. Бокалы стоят справа вверху набора столовых предметов, тарелка с хлебом – слева вверху.

"Дома необязательно повторять ресторанную сервировку: например, использование подстановочных тарелок не принципиально, хоть и добавляет определенной торжественности и статуса застолью. Расстояние между кувертами сохраняется комфортным для гостей: сотрапезники не должны соприкасаться локтями", – отметила Баранова.

Кроме того, по словам эксперта, правильнее будет закончить сервировать стол к моменту прихода гостей.

Эксперт по современному этикету подчеркнула, что при подготовке стола к празднику можно проявить фантазию и творческий подход, однако при этом следует не выходить за границы этикета. Так, например, можно использовать цветную скатерть и декорированные тканевые салфетки.

"Скатерть и салфетки могут быть однотонными или декорированными: главное – учитывать, что бабочки и цветы будут гораздо менее уместны, чем новогодняя и зимняя тематики. Посуда также не должна быть непременно белой", – отметила специалист.

По мнению Татьяны Барановой, праздничная неоднотонная скатерть хорошо смотрится с посудой спокойных оттенков и форм, в то время как на белой скатерти отлично будут смотреться яркие и оригинальные предметы сервировки.

Кроме того, следует понимать и особенности интерьера комнаты: все должно быть гармонично. Также для новогоднего стола могут подойти праздничные свечи. Однако нет необходимости перегружать стол различными украшениями, считает эксперт.

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