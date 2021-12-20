Названы главные правила украшения новогодней елки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Эксперт в области новогодних украшений Игорь Хмелев рассказал о некоторых правилах украшения елки. Об этом сообщает телеканал "Звезда".
Он считает, что лучше всего доверить это занятие детям.
"Ребенок будет украшать так, как ему нравится, так как у него нет никаких представлений о моде. Поэтому это будет нравиться и вам, и вашим близким", – пояснил специалист.
Хмелев рассказал о подобранных по цвету коллекциях елочных игрушек, которые в Западной Европе зачастую используют для фотосессий. Однако он отметил, что они не всегда совпадают с российским представлением об украшении новогодней елки.
"Последний сезон эти коллекции были серо-зелено-коричневые. Такие цвета вряд ли будут хорошо смотреться на русской елке. Наши люди любят "золото по красному", – пояснил эксперт.
Специалист также напомнил о винтажных игрушках, которые сейчас в моде. Он считает, что особенно они могут быть интересны современным детям.
"Вообще само понятие безвкусицы к новогодним елкам неприменимо. Потому что на любой елке присутствует игрушка, которая выбивается из общего стиля. Многие семьи собирают игрушки годами. И когда вы украшаете елку такими игрушками, это как будто история вашей семьи", – заключил специалист.
Ранее дизайнеры интерьера сервиса "СберУслуги" рассказали, что украсить квартиру к Новому году можно с помощью лапника и веток, композиции из елочных шаров, новогоднего текстиля и грамотно подобранного света. По словам экспертов, если квартира небольшая и елка займет в ней много места, то ее можно заменить.
Москвичи показали, как украсили квартиры к новогодним праздникам
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