Россияне рассказали, сколько готовы потратить на новогодние подарки детям

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Большинство российских родителей готовы потратить на новогодний подарок ребенку более 3 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.
"До тысячи рублей на детский подарок были бы рады потратить 6% опрошенных взрослых. Треть респондентов хотела бы уложиться в сумму 1–3 тысячи рублей. Большинство (61%) же готовы заплатить за подарок ребенку более 3 тысяч рублей. В прошлом году к подобным тратам были готовы 58% родителей", – говорится в сообщении.
В исследовании сообщается, что в этом году подарки родителей совпадают с теми, которые ожидают получить их дети. Игрушки будут дарить 46%, сладости положат под елку 34% родителей, а гаджеты – 31%. При этом 81% опрошенных сообщили, что точно знают, какой подарок хочет их ребенок.
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