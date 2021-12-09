Россияне рассказали, сколько готовы потратить на новогодние подарки детям

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Большинство российских родителей готовы потратить на новогодний подарок ребенку более 3 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.

"До тысячи рублей на детский подарок были бы рады потратить 6% опрошенных взрослых. Треть респондентов хотела бы уложиться в сумму 1–3 тысячи рублей. Большинство (61%) же готовы заплатить за подарок ребенку более 3 тысяч рублей. В прошлом году к подобным тратам были готовы 58% родителей", – говорится в сообщении.

В исследовании сообщается, что в этом году подарки родителей совпадают с теми, которые ожидают получить их дети. Игрушки будут дарить 46%, сладости положат под елку 34% родителей, а гаджеты – 31%. При этом 81% опрошенных сообщили, что точно знают, какой подарок хочет их ребенок.

Ранее в Москве запустили горячую линию по вопросам качества новогодних подарков.