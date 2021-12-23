Дед Мороз и Снегурочка поздравят с Новым годом пассажиров в терминалах "Аэроэкспресса"

Фото: Московские сезоны
С 25 по 30 декабря юных пассажиров "Аэроэкспресса" на Белорусском и Павелецком вокзалах будут поздравлять Дед Мороз и Снегурочка. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Во время ожидания поезда маленькие пассажиры смогут принять участие в анимационной программе. В частности, им предстоит вместе с волшебниками искать тигренка Снежка, который является символом наступающего года, и получить подарки от компании и ее партнеров.
Руководитель пресс-службы "Аэроэкспресса" Наталья Саксонина рассказала, что в конце декабря традиционно много пассажиров, путешествующих всей семьей, и в этом году решено было сделать небольшую анимационную программу.
Она рассчитана на 30 минут – то время, пока пассажиры ожидают поезд. Программа будет проводиться перед каждым рейсом с 16:00 до 20:00.
Пассажирские зоны в терминалах компании украшены яркими гирляндами и елками, а фоновое музыкальное сопровождение создает атмосферу праздника.
Ранее сообщалось, что Московская усадьба Деда Мороза подготовила новые программы. В этом году в усадьбе обновили интерьеры теремов, открыли помещения для творческих занятий и придумали новые развлечения для гостей.
В основную экскурсионную программу входит посещение трех теремов усадьбы. Дети смогут помочь Снеговичку-Пуховичку исполнить заветное желание. Также им расскажут, как Дед Мороз готовится к празднику.
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