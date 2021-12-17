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10:49

Московская усадьба Деда Мороза подготовила праздничные программы

досуг город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московская усадьба Деда Мороза приглашает на новые программы, сообщает портал мэра и правительства Москвы. В этом году в усадьбе обновили интерьеры теремов, открыли помещения для творческих занятий и придумали новые развлечения для гостей.

В основную экскурсионную программу входит посещение трех теремов усадьбы. Дети смогут помочь Снеговичку-Пуховичку исполнить заветное желание. Также им расскажут, как Дед Мороз готовится к празднику.

Свои двери для посетителей откроют кладовая волшебных предметов, фабрика подарков, сортировочный центр, из которого подарки отправляются к детям всего мира, почта и кабинет Деда Мороза, светелка Снегурочки и библиотека сказок.

Также дети могут поучаствовать в квесте. Им предстоит снять проклятие Крысиного короля и спасти игрушечное королевство Щелкунчика. Участники попадут в волшебный мир, где все предметы огромные, а люди маленькие, как игрушки.

Чтобы выполнить задание, надо будет пройти семь игровых локаций с аттракционами:

  • "Лифт (коробка от игрушки)";
  • "Чудо-машина Дроссельмейера";
  • "Игрушечная почта";
  • "Крысиный побег";
  • "Чулан чудес";
  • "Осада Марципанового замка";
  • "Тронный зал".

Также при посещении усадьбы можно будет пройти прошлогоднюю программу "Путешествие по сказочной тропе". Снеговик проведет детей в мир сказок и познакомит с героями самых разных книг.

На все программы можно купить индивидуальные билеты или запланировать коллективное посещение. Всем желающим предлагают также устроить чаепитие и получить подарок от Деда Мороза – сладкий или творческий. Волшебник готов встретиться с каждым ребенком лично.

Ранее Дед Мороз заявил, что ему нравятся столичные зимы. По словам главного волшебника, в Москве в это время года достаточно морозно.

"Слово дня": "Никитич"

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