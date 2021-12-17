Московская усадьба Деда Мороза подготовила праздничные программы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Московская усадьба Деда Мороза приглашает на новые программы, сообщает портал мэра и правительства Москвы. В этом году в усадьбе обновили интерьеры теремов, открыли помещения для творческих занятий и придумали новые развлечения для гостей.
В основную экскурсионную программу входит посещение трех теремов усадьбы. Дети смогут помочь Снеговичку-Пуховичку исполнить заветное желание. Также им расскажут, как Дед Мороз готовится к празднику.
Свои двери для посетителей откроют кладовая волшебных предметов, фабрика подарков, сортировочный центр, из которого подарки отправляются к детям всего мира, почта и кабинет Деда Мороза, светелка Снегурочки и библиотека сказок.
Также дети могут поучаствовать в квесте. Им предстоит снять проклятие Крысиного короля и спасти игрушечное королевство Щелкунчика. Участники попадут в волшебный мир, где все предметы огромные, а люди маленькие, как игрушки.
Чтобы выполнить задание, надо будет пройти семь игровых локаций с аттракционами:
На все программы можно купить индивидуальные билеты или запланировать коллективное посещение. Всем желающим предлагают также устроить чаепитие и получить подарок от Деда Мороза – сладкий или творческий. Волшебник готов встретиться с каждым ребенком лично.
Ранее Дед Мороз заявил, что ему нравятся столичные зимы. По словам главного волшебника, в Москве в это время года достаточно морозно.
"Слово дня": "Никитич"
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