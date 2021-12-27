В столичном метро заработала новогодняя почта

В московском метро заработала новогодняя почта. Поздравить с Новым годом близких можно по пути на работу или учебу. Ящики для корреспонденции можно найти на стойках "Живое общение".

Для детей есть отдельные боксы, чтобы написать письмо Деду Морозу. Новогоднюю почту в метро организуют уже в пятый раз. В этом году добавили новые точки: отправить весточку можно с Северного речного вокзала, четырех автовокзалов и двух автостанций. Все поздравления принимают до 9 января.

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