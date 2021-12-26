Дед Мороз со Снегурочкой приехали в ТиНАО и устроили праздник детям. Во дворе многоэтажки поют песни и танцуют.

В Бутове также начали отмечать Новый год. Под гимн России ночью запустили праздничный салют.

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