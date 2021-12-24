Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:15

СФ ввел ответственность за частичную неуплату алиментов

общество

Фото: depositphotos/Fascinadora

Совфед одобрил закон об ответственности за неуплату алиментов и их перечисление в неполном объеме.

По словам авторов закона, обычно к ответственности привлекают тех, кто полностью не платит алименты в течение двух и более месяцев, но это не касается должников, которые оплачивает только часть алиментов. Привлечение к административной ответственности является действенной мерой, так как практика показывает, что около 40% должников после привлечения к ответственности полностью или частично погашают задолженность по уплате алиментов.

Ответственность будет наступать в случае неполной уплаты не только алиментов, но и средств на содержание нетрудоспособных родителей.

В России с 11 ноября вступили в силу новые правила взыскания алиментов. Они будут рассчитываться не только из зарплаты родителя, а из всей суммы его доходов.

Госдума ужесточила ответственность за неуплату алиментов

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать