СФ ввел ответственность за частичную неуплату алиментов

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Совфед одобрил закон об ответственности за неуплату алиментов и их перечисление в неполном объеме.

По словам авторов закона, обычно к ответственности привлекают тех, кто полностью не платит алименты в течение двух и более месяцев, но это не касается должников, которые оплачивает только часть алиментов. Привлечение к административной ответственности является действенной мерой, так как практика показывает, что около 40% должников после привлечения к ответственности полностью или частично погашают задолженность по уплате алиментов.

Ответственность будет наступать в случае неполной уплаты не только алиментов, но и средств на содержание нетрудоспособных родителей.

В России с 11 ноября вступили в силу новые правила взыскания алиментов. Они будут рассчитываться не только из зарплаты родителя, а из всей суммы его доходов.

