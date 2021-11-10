Новые правила взыскания алиментов вступят в силу в РФ 11 ноября

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11 ноября в России вступит в силу постановление, которым вводятся новые правила взыскания алиментов. Они будут рассчитываться не только из зарплаты родителя, а из всей суммы его доходов. Об этом сообщает Life.ru.
В России почти 1,5 миллиона неполных семей считают алименты основным источником дохода, при этом 18% из них получают соответствующие выплаты неполностью или нерегулярно. Изменения призваны эту проблему решить.
При расчете алиментов будут учитываться доходы от сдачи недвижимости в аренду, налоговые вычеты, доходы с процентов по вкладам, остаткам на счетах, различным финансовым продуктам, а также доходов, полученных в качестве самозанятого. То же касается источников доходов, которые ранее могли взыскать только по решению суда или нотариальному соглашению супругов, в числе которых пенсии, стипендии, пособия по безработице или временной нетрудоспособности.
Среди источников дохода, с которых взыскивать алименты по-прежнему запрещено, остались единоразовые выплаты по случаю рождения ребенка, смерти родных и регистрации брака, командировочные, дополнительные вознаграждения работникам, а также амортизационные средства, необходимые для обслуживания своего имущества, используемого для исполнения трудовых обязанностей.
"Как правило, у среднестатистического должника по алиментам вообще может не быть постоянного источника дохода, с которого эти самые алименты должны удерживаться. Новый расширенный перечень может облегчить работу судебным приставам", – отметил адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив.
Тем не менее он выразил сомнение касательно пунктов об удержании выплат с доходов от ценных бумаг, а также вкладов. По его словам, у судебных приставов нет механизмов для оперативного получения соответствующих сведений в массовом порядке.
Ранее стало известно, что в 2021 году столичные судебные приставы за девять месяцев работы взыскали с должников более 100,5 миллиарда рублей по алиментам, зарплате, административным штрафам и платежам по ЖКХ. Из них 40,5 миллиарда рублей приходится на долги по налогам, а по алиментам – 1,1 миллиарда рублей.
В России могут расширить перечень доходов для взыскания алиментов
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