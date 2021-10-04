В РФ сократилось число исполнительных производств о взыскании алиментов

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Количество исполнительных производств о взыскании алиментов сократилось с 696,6 тысячи дел в 2015 году до 562,5 тысячи в прошлом году. В 2010 году их число достигало 976,5 тысячи, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Снижение наблюдается и в производствах, по которым должники не начали выплаты алиментов: 168,1 тысячи в 2020 году против 198,8 тысячи в 2018-м.

По словам специалиста по гражданскому и международному праву Марии Ярмуш, это обусловлено четкой работой судебных приставов по исполнительным листам, в результате чего должникам выгоднее выплатить алименты, чем дожидаться, пока заблокируют их счета, арестуют автомобили или введут запрет на выезд из страны.

"Приставы сейчас действительно очень быстро отыскивают должника, возбуждают исполнительное производство и начинают действовать по поиску имущества, на которое можно наложить взыскание в случае, если по алиментам скопились долги", – отметила адвокат.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, изменяющий правила выезда из страны должников. Согласно инициативе, у лиц, признанных невыездными из-за неисполнения ими судебных решений, заграничные паспорта подлежат изъятию. После исполнения своих обязательств должник сможет вернуть свой паспорт миграционной службе.

