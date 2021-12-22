Омбудсмен предложила разработать рекомендации для поступающих в вузы детей

18:13
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец считает необходимым разработать рекомендации психологов по поступлению в вузы малолетних одаренных детей. С данным предложением она выступила на фоне истории девятилетней Алисы Тепляковой, обучающейся в МГУ, сообщает "Газета.ру".
"Нужно понимать грань между амбициями родителей, реализацией способностей ребенка и тем, насколько сам ребенок действительно счастлив", – подчеркнула Волынец.
Она объяснила, что из-за одной только Алисы законодательство в сфере образования менять не будут, однако для таких случаев можно разработать специальные рекомендации психологов.
Омбудсмен также усомнилась в том, что после получения образования психолога девочка сможет найти работу по специальности, поскольку ее жизненного опыта будет недостаточно, а некоторые вопросы, с которыми ей предстоит столкнуться, и вовсе могут навредить ее детской психике.
"Предположим, она через два года, как заявляют, закончит вуз. <...> Кто пойдет к ней? Ведь вопросы могут быть совершенно разные, начиная от суицидальных мыслей и заканчивая разводом и другим. Насколько она сможет помочь?" – продолжила Волынец.
По ее мнению, если ребенок гораздо более развит, чем его сверстники, то обучение стоит продолжать в пределах его интересов, по горизонтали, то есть углублять уже имеющиеся знания.
Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11-й класс в возрасте восьми лет. Затем она сразу поступила в МГУ имени Ломоносова.
Накануне отец девочки Евгений Тепляков, ожидая дочь после экзамена, устроил драку в здании факультета психологии, а также напал на завкафедрой.
По словам мужчины, экзамен, который сдавала дочь, проводился с нарушениями процедуры. Например, о дате сдачи не предупредили родителей, а сам экзамен проводился в письменной форме, хотя девочка готовилась к устной.
В МГУ обвинения Теплякова отрицают: тот, по словам пресс-службы факультета, был осведомлен о правилах проведения экзамена и согласился с ними.
В МГУ прокомментировали скандал с участием отца 9-летней студентки
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