Омбудсмен предложила разработать рекомендации для поступающих в вузы детей

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец считает необходимым разработать рекомендации психологов по поступлению в вузы малолетних одаренных детей. С данным предложением она выступила на фоне истории девятилетней Алисы Тепляковой, обучающейся в МГУ, сообщает "Газета.ру".

"Нужно понимать грань между амбициями родителей, реализацией способностей ребенка и тем, насколько сам ребенок действительно счастлив", – подчеркнула Волынец.

Она объяснила, что из-за одной только Алисы законодательство в сфере образования менять не будут, однако для таких случаев можно разработать специальные рекомендации психологов.

Омбудсмен также усомнилась в том, что после получения образования психолога девочка сможет найти работу по специальности, поскольку ее жизненного опыта будет недостаточно, а некоторые вопросы, с которыми ей предстоит столкнуться, и вовсе могут навредить ее детской психике.

"Предположим, она через два года, как заявляют, закончит вуз. <...> Кто пойдет к ней? Ведь вопросы могут быть совершенно разные, начиная от суицидальных мыслей и заканчивая разводом и другим. Насколько она сможет помочь?" – продолжила Волынец.

По ее мнению, если ребенок гораздо более развит, чем его сверстники, то обучение стоит продолжать в пределах его интересов, по горизонтали, то есть углублять уже имеющиеся знания.

Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11-й класс в возрасте восьми лет. Затем она сразу поступила в МГУ имени Ломоносова.

Накануне отец девочки Евгений Тепляков, ожидая дочь после экзамена, устроил драку в здании факультета психологии, а также напал на завкафедрой.

По словам мужчины, экзамен, который сдавала дочь, проводился с нарушениями процедуры. Например, о дате сдачи не предупредили родителей, а сам экзамен проводился в письменной форме, хотя девочка готовилась к устной.

В МГУ обвинения Теплякова отрицают: тот, по словам пресс-службы факультета, был осведомлен о правилах проведения экзамена и согласился с ними.

