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Москва 24

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Общество

16:06

Однокурсницы девятилетней студентки МГУ рассказали о ее проблемах с учебой

общество образование

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

У девятилетней студентки МГУ имени Ломоносова Алисы Тепляковой есть долги по учебе из-за пропусков. Об этом "Ленте.ру" рассказали однокурсницы девочки.

По словам одной из студенток, девочка не посещала онлайн-лекции и почти не ходила на аттестации, которые проводят в середине семестра. Предполагается, что из-за этого у Тепляковой могут быть большие проблемы во время сессии.

Другая девушка добавила, что юная студентка исправно ходила на лекции только в первый месяц учебы. Сейчас Теплякова якобы появляется только на парах по математике, но нечасто.

Алиса Теплякова сдала ЕГЭ в 8 лет и получила аттестат за 11-й класс, а затем поступила в МГУ.

Накануне стало известно, что отец девочки ждал свою дочь с экзамена, после чего устроил драку в здании факультета, а также напал на заведующего кафедрой.

По словам Евгения Теплякова, экзамен, который сдавала дочь, проводился с нарушениями процедуры. Кроме того, по версии мужчины, о сдаче не предупредили родителей. В частности, уточнил он, студентка готовилась к устной сдаче экзамена, однако ей не разрешили ответить на вопросы в такой форме. По словам мужчины, девочка провела в кабинете больше 20 минут, предусмотренных по регламенту.

В свою очередь, в пресс-службе факультета психологии МГУ сообщили, что Тепляков был осведомлен о правилах проведения экзамена и согласился с ними.

Отец девятилетней студентки МГУ напал на заведующего кафедрой

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