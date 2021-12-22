Однокурсницы девятилетней студентки МГУ рассказали о ее проблемах с учебой

16:06
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
У девятилетней студентки МГУ имени Ломоносова Алисы Тепляковой есть долги по учебе из-за пропусков. Об этом "Ленте.ру" рассказали однокурсницы девочки.
По словам одной из студенток, девочка не посещала онлайн-лекции и почти не ходила на аттестации, которые проводят в середине семестра. Предполагается, что из-за этого у Тепляковой могут быть большие проблемы во время сессии.
Другая девушка добавила, что юная студентка исправно ходила на лекции только в первый месяц учебы. Сейчас Теплякова якобы появляется только на парах по математике, но нечасто.
Алиса Теплякова сдала ЕГЭ в 8 лет и получила аттестат за 11-й класс, а затем поступила в МГУ.
Накануне стало известно, что отец девочки ждал свою дочь с экзамена, после чего устроил драку в здании факультета, а также напал на заведующего кафедрой.
По словам Евгения Теплякова, экзамен, который сдавала дочь, проводился с нарушениями процедуры. Кроме того, по версии мужчины, о сдаче не предупредили родителей. В частности, уточнил он, студентка готовилась к устной сдаче экзамена, однако ей не разрешили ответить на вопросы в такой форме. По словам мужчины, девочка провела в кабинете больше 20 минут, предусмотренных по регламенту.
В свою очередь, в пресс-службе факультета психологии МГУ сообщили, что Тепляков был осведомлен о правилах проведения экзамена и согласился с ними.
Отец девятилетней студентки МГУ напал на заведующего кафедрой
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: