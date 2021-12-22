Отец Тепляковой прокомментировал инцидент в МГУ

15:58
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Отец 9-летней студентки МГУ Евгений Тепляков заявил, что видео с инцидентом не имеет отношения к действительности. По его словам, вуз сорвал девочке сессию.
"Нам прислали расписание, никак не предупредив об экзамене, который должен проходить в индивидуальном порядке. Это сделали за три дня до первого экзамена. На все вопросы нам не отвечали. Консультации к экзаменам не были предусмотрены", – сказал он Москве 24.
Тепляков добавил, что после интервью декана факультета психологии Юрия Зинченко и заявлений студентов о намеренном сливе Алисы на экзамене он направил письмо о недопустимости дискриминации и сдаче экзамена на общих основаниях.
"Мы связывались с преподавателями, просили их отнестись с пониманием к ситуации, что если ребенку учебная часть запрещает оценить ответ по письменному вопросу и отвечать устно, то мы просим просто выслушать ребенка по этому вопросу. У нас есть письмо от преподавателя: "Да, конечно, они это сделают", – рассказал Тепляков.
Однако, по его словам, преподаватель отказал Алисе в сдаче экзамена устно, объяснив это необходимостью написать работу в течение 20 минут, когда обычно отводится до 1,5 часа времени. Студентка написала за это время 1,5 листа, после чего ей задали дополнительный вопрос. Тепляков отметил, что на ее правильный ответ не обратили внимания и поставили удовлетворительную оценку за фрагментарные знания.
"На протяжении часа ее пытались завалить дополнительными вопросами три психолога, которые якобы знают об индивидуально психологических особенностях. Они считают нормальным, что в возрасте, в котором обычно ребенок учится в 3-м классе, можно 1,5 часа без остановки спрашивать", – объяснил мужчина.
Он отметил, что спустя некоторое время преподаватель был готов озвучить оценку студентке, однако не сделал этого в присутствии отца девочки.
"Если честно, это просто происходит война с нами, за наши деньги. Мы платим за образование 400 тысяч рублей в год. И за эти деньги меня поливают грязью, а Алису никто не собирается учить", – заявил отец юной студентки.
Причиной самого конфликта он назвал попытку забрать своего ребенка, сравнив происходящее с пытками. Тепляков отметил, что ему были нанесены телесные повреждения, которые уже зафиксированы. Он также написал заявление в полицию о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего.
Ранее сообщалось, что Евгений Тепляков ждал свою дочь с экзамена, после чего устроил драку в здании факультета, а также напал на заведующего кафедрой. В пресс-службе факультета психологии МГУ сообщили, что он был осведомлен о правилах проведения экзамена и согласился с ними.
По факту произошедшего отдел по делам несовершеннолетних проводит проверку.
В МГУ прокомментировали скандал с участием отца 9-летней студентки
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