Сотрудник психфака МГУ пострадал при инциденте с отцом Тепляковой

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП Москва и МО"

Один из сотрудников факультета психологии МГУ имени Ломоносова обратился за медицинской помощью после инцидента с отцом девятилетней студентки Алисы Тепляковой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу факультета.

"К сожалению, это происшествие происходило в вестибюле факультета в присутствии других студентов и на глазах его 9-летней дочери", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что охранники призывали мужчину к порядку и просили вести себя спокойно.

Ранее сообщалось, что Евгений Тепляков ждал свою дочь с экзамена, после чего устроил драку в здании факультета, а также напал на заведующего кафедрой.

По словам Теплякова, экзамен, который сдавала дочь, проводился с нарушениями процедуры. Кроме того, по версии мужчины, о сдаче не предупредили родителей. В частности, уточнил он, студентка готовилась к устной сдаче экзамена, однако ей не разрешили ответить на вопросы в такой форме. По словам мужчины, девочка провела в кабинете больше 20 минут, предусмотренных по регламенту.

В свою очередь, в пресс-службе факультета психологии МГУ сообщили, что Тепляков был осведомлен о правилах проведения экзамена и согласился с ними.

В вузе также рассказали, что во время экзамена юная первокурсница выбежала из аудитории, расстроившись из-за неправильного ответа.

По факту произошедшего отдел по делам несовершеннолетних проводит проверку.

