Городские службы Москвы четыре раза подметут дороги и тротуары

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Городские службы Москвы четыре раза проведут механизированное подметание проезжей части и тротуаров, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

Уточняется, что к подметанию с последующей противогололедной обработкой приступили в 17:00. Цикл работ повторят в 23:00, 05:00 и 11:00 26 декабря.

В настоящее время снегоуборочная и погрузочная техника задействована в очистке от снега улиц и дворовых территорий, парковок и межквартальных проездов. Под особым контролем находятся тротуары, остановки общественного транспорта и станций метро и МЦК.

"Просим водителей быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе городских служб и учитывать график выхода на подметание коммунальной техники при планировании поездок", – добавляется в сообщении.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что с вечера пятницы до утра субботы выпало до 8 сантиметров снега, до конца суток прирост свежевыпавшего снега может составить еще несколько сантиметров.

Он отметил, что на период проведения снегоуборочных работ префектам административных округов, главам управ районов города и руководителям организаций Комплекса городского хозяйства дано поручение круглосуточно находиться на рабочих местах.

