В Минцифры РФ заявили о готовности указа об электронных паспортах

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сняло все разногласия по проекту указа о цифровых паспортах. Об этом рассказал глава ведомства Максут Шадаев, передает РИА Новости.

Он также подчеркнул, что на этой неделе указ планируют внести на рассмотрение в администрацию президента.

Электронные паспорта до конца следующего года планируется начать выдавать гражданам в трех российских регионах. Об этом Шадаев сообщал ранее. По его словам, электронный паспорт гражданина РФ будет представлен в двух видах – как смарт-карта и как приложение с QR-кодом.

Как отмечал депутат Госдумы Сергей Боярский, электронные документы, содержащие всю информацию о гражданине, упростят получение различных услуг. Использовать электронный документ также будет возможно при покупке алкоголя и любой продукции, требующей предоставления документов.

По мнению парламентария, избежать перехода к электронному документообороту в современном мире невозможно. Однако, подчеркнул он, цифровые паспорта обязательными не станут, что позволит гражданам при желании пользоваться бумажными версиями.