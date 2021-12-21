В Минцифры РФ заявили о готовности указа об электронных паспортах

Фото: POOL/ТАСС/Екатерина Штукина
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сняло все разногласия по проекту указа о цифровых паспортах. Об этом рассказал глава ведомства Максут Шадаев, передает РИА Новости.
Он также подчеркнул, что на этой неделе указ планируют внести на рассмотрение в администрацию президента.
Электронные паспорта до конца следующего года планируется начать выдавать гражданам в трех российских регионах. Об этом Шадаев сообщал ранее. По его словам, электронный паспорт гражданина РФ будет представлен в двух видах – как смарт-карта и как приложение с QR-кодом.
Как отмечал депутат Госдумы Сергей Боярский, электронные документы, содержащие всю информацию о гражданине, упростят получение различных услуг. Использовать электронный документ также будет возможно при покупке алкоголя и любой продукции, требующей предоставления документов.
По мнению парламентария, избежать перехода к электронному документообороту в современном мире невозможно. Однако, подчеркнул он, цифровые паспорта обязательными не станут, что позволит гражданам при желании пользоваться бумажными версиями.
В трех пилотных регионах начнут выдавать электронные паспорта
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