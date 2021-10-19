В трех пилотных регионах начнут выдавать электронные паспорта

Российские электронные паспорта начнут выдавать до конца 2022 года. Пока только в трех пилотных регионах.

Такой паспорт представят в двух видах. Первый – это смарт-карта с чипом. Также появится мобильное приложение.

Полагают, что электронный паспорт станет ключом к государственным и коммерческим услугам, обеспечит всех граждан квалифицированной электронной подписью. Он будет с более высокой степенью защиты, чем бумажный документ. А при утере карту можно будет быстро заблокировать.

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