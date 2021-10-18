В России вырос спрос на услуги тренеров по Dota 2

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В России за последнюю неделю спрос на услуги тренеров по Dota 2 вырос в семь раз, сообщает RT.

"Увеличился спрос на услуги тренеров по Dota 2, которые готовы в среднем за 1 тысячу рублей провести анализ двух любых записей матча. За неделю чемпионата пользователи "Объявлений ВКонтакте" в семь раз чаще интересовались подобными услугами", – рассказали в сервисе.

Кроме того, специалисты отметили увеличение числа поисковых запросов со словами Dota и International. Максимум по поисковым запросам пришелся на воскресенье, 17 октября, когда в гранд-финале турнира россияне одержали победу над командой из Китая PSG.LGD со счетом 3:2 по картам.

За первое место игроки получили 18,2 миллиона долларов.

