В России вырос спрос на услуги тренеров по Dota 2

Фото: Москва 24/Александр Авилов
В России за последнюю неделю спрос на услуги тренеров по Dota 2 вырос в семь раз, сообщает RT.
"Увеличился спрос на услуги тренеров по Dota 2, которые готовы в среднем за 1 тысячу рублей провести анализ двух любых записей матча. За неделю чемпионата пользователи "Объявлений ВКонтакте" в семь раз чаще интересовались подобными услугами", – рассказали в сервисе.
Кроме того, специалисты отметили увеличение числа поисковых запросов со словами Dota и International. Максимум по поисковым запросам пришелся на воскресенье, 17 октября, когда в гранд-финале турнира россияне одержали победу над командой из Китая PSG.LGD со счетом 3:2 по картам.
За первое место игроки получили 18,2 миллиона долларов.
Во Внуково приземлится самолет с победителями чемпионата по Dota 2
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: